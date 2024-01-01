Российский танк назван "величайшим танком в мире"

Десять лучших танков мира назвало американское издание The National Interest. Рейтинг возглавила машина, которую авторы назвали "величайшим танком современности" - российский Т-72.

В рейтинг лучших танков, используемых в современны вооруженных силах, авторы включили американский M1 Abrams, израильский Merkava V, французский Leclerc XL, корейский K2, китайский Type 99, немецкий Leopard 2, британские Challenger 2 и Challenger 3, российские Т-72 и Т-14 "Армата".

Т-72, который ВС России применяют в ходе специальной военной операции, остается величайшим танком в мире, убежден автор. Подчеркивается, что это относительно простая в эксплуатации и доступная машина, которую используют во многих странах. Кроме того, Россия способна массово выпускать современные модификации Т-72, которые позволяют российским военным выполнять задачи СВО, несмотря на дроны и другие трудности современного поля боя. Как пишет автор, это делается без особого изящества, но он выполняет свою работу.

Издание также признает, что российский Т-14 "Армата" - это действительно танк следующего поколения, самый высокотехнологичный из представленных. Недостаток у него, по мнению автора, лишь один – высокая стоимость производства.