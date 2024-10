Звезду культового шоу госпитализировали из-за проблем с сердцем

Джереми Кларксон попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил сам британский телеведущий в своей колонке в The Sunday Times.

Джереми Кларксон прославился во всем мире как ведущий шоу Top Gear на канале "Би-би-си". Он вел программу с 2002 по 2015 год. Сейчас он ведет шоу Who Wants to Be a Millionaire? на канале ITV.

Сообщается, что звезда культового шоу об автомобилях пожаловался врачам на ощущение сдавленности в груди и покалывание в левой руке. В результате 64-летнего телеведущего доставили в больницу имени Джона Рэдклиффа в Оксфорде. Известный журналист перенес операцию на сердце, во время которой установили стент. Кларксон заявил, что был в "шаге от смерти".