Мишустин: Доля рубля в расчетах с Киргизией составляет порядка 90%

У Москвы и Бишкека - большой потенциал для наращивания кооперации. Об этом сегодня заявил российский премьер Михаил Мишустин на переговорах со своим коллегой главой кабмина Киргизии Акылбеком Жапаровым.

Россия остается одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Киргизии с долей в 20% и крупнейших инвесторов в экономику республики. Товарооборот между странами за 8 месяцев этого года вырос на 16%, а доля рубля во взаиморасчётах составляет порядка 90 процентов.

Среди приоритетных направлений глава нашего кабмина назвал финансовый сектор, промышленность, сельское хозяйство, энергетику, транспорт и цифровые технологии. Москва также вносит весомый вклад и в укрепление энергетической безопасности Бишкека. Так, в рамках долгосрочных контрактов Россия продолжит поставлять в северные и южные регионы республики природный газ.