Кличко пожаловался на давление силовиков

Деятельность местных властей на Украине фактически заблокирована из-за усиливавшегося давления правоохранительных органов. Сотрудники либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей, либо деморализованы, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Выступая на XVIII украинском муниципальном форуме, мэр столицы Украины подчеркнул, что речь в большинстве случаев идет о специалистах, которых некем заменить. В результате жильцы лишаются необходимых услуг.

Кличко сообщил, что ради решения этой проблемы члены правления Ассоциации городов Украины объединили усилия с депутатами Верховной рады. Они договорились совместно искать решения по предотвращению давления на местное самоуправление. По словам Кличко, другого пути сегодня нет - только единство, только объединение усилий, передает ТАСС.