Военные за ночь сбили 18 беспилотников ВСУ

18 украинских беспилотников уничтожили за ночь над российскими регионами.

Системы ПВО сбили 11 БПЛА над Брянской областюь, три над Белгородской областью, два над Курской областью, один над Тульской областью и еще один над Орловской областью.

Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

При атаке дронов повреждения получили два спиртзавода в городе Ефремов и поселке Лужковский Тульской области. О серии атак на регион написал и брянский губернатор Александр Богомаз.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 18 беспилотников.