Герои СВО: бойцы удержали отвоеванные у врага рубежи

Гвардии старший лейтенант Александр Белик с двумя штурмовыми группами незаметно подобрался к позициям боевиков. И после работы наших минометов дал команду атаковать противника. В ближнем бою Александр ликвидировал трех националистов, корректировал работу наших FPV-дронов и с подчиненными сумел удержать отвоеванные у врага рубежи до подхода основных сил.

Командир минометной группы Константин Аксёнов отряда БАРС-16 обнаружил замаскированный опорник украинских диверсантов и передал координаты нашей артиллерии. Нескольких уцелевших после удара радикалов Аксёнов уничтожил прицельным огнем из стрелкового оружия.