Как сообщают украинские СМИ, в районе полевого аэродрома "Михайловка" в Сумской области поражен склад с боекомплектами для беспилотников ВСУ. Наши отряды активно продавливают оборону неприятеля и на линии соприкосновения.

На Южно-Донецком направлении расчеты самоходок "Акация" группировки "Восток" поразили пункты дислокации вражеских подразделений БПЛА. Бойцы нанесли удары 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с расстояния 15 километров. Корректировку вели с помощью дронов. Все цели ликвидированы.

"Приходит цель, мы по ней отрабатываем, затрачиваем минимальное количество боеприпасов для поражения цели. БМП, танки, контрбатарейной борьбой занимаемся, скажем так, редко. Мы работаем по скоплению техники, личного состава, также по блиндажам", - рассказывает командир огневого взвода с позывным "Медведь".

А передовые авианаводчики Новороссийского горного соединения ВДВ передали координаты для нанесения удара по пункту временной дислокации неприятеля в Запорожской области. Специалисты определили точные ориентиры врага. Используя эти данные, российские Су-25 и Ка-52 нанесли мощные удары по личному составу и технике националистов. Десантники подтвердили - все цели поражены.

