Итоги саммита БРИКС в Казани подведет Путин

Президент России Владимир Путин подведет итоги саммита БРИКС в Казани на пресс-конференции. Она состоится 24 октября, когда уже завершатся заседания в формате "БРИКС плюс", сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, итоги будут подведены и письменно. После заседания в расширенном составе 23 октября лидеры стран БРИКС примут казанскую декларацию.Это комплексный документ, который суммирует все наработки российского председательства и суммирует итоги дискуссий.

Представитель Кремля уточнил, что сейчас этот документ в стадии подготовки. Над ним работают сушерпы и шерпы, которые все эти дни находятся в Казани, приводит слова Ушакова ТАСС.