Политолог Сутырин: "Граждане Молдавии не поддерживают оголтелую евроинтеграцию и румынизацию"

Молдавии грозит раскол из-за отношения граждан к лозунгу евроинтеграции. Итоги прошедшего в воскресенье референдума показали, что курс на вступление страны в Евросоюз поддерживает половина граждан и столько же отвергает. Разница между ответившими "да" и "нет" - менее процента. Прошедшие в этот же день президентские выборы не выявили победителя. Во второй тур вышли действующий глава государства Майя Санду - у неё 42 процента голосов - и бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26 процентами.

О результатах выборов и референдума в Молдавии с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Вячеслав Сутырин, директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО.

— Мы можем сказать, что проект "Майя Санду и евроинтеграция" потерпел фиаско? Или во втором туре все-таки ей натянут цифры, если можно так сказать?

— Цифры ей натянут, безусловно, хотя те результаты, которые она показала в первом туре, учитывая консолидацию всех оппозиционных политиков в лице одного ее конкурента, шансы на реальную победу близки к нулю. Поэтому действительно и еврореферендум, и выборы Санду окончились провалом. Громким и ярким, я бы сказал.

— Давайте все-таки отдельно посмотрим на результаты Санду и отдельно голосование по евроинтеграции. В том же Приднестровье цифры такие - против евроинтеграции порядка 70% населения. Это же объяснимо. Светлый путь в Европу этим людям совершенно не нужен. Потому что, видимо, они понимают: если они сами себе проложат этот путь в ЕС, то Приднестровья существовать не будет.

— Дело в том, что участки для голосования на территории Приднестровья не работали. Голосовать можно было только на правом берегу Днестра. Поэтому результаты могли быть более впечатляющими. Учитывая, что в Гагаузии более 95% проголосовали против курса на евроинтеграцию. Поэтому, конечно, значительная часть населения Молдавии, если мы смотрим именно внутри страны, потому что, когда ночью натягивали те результаты, это в основном происходило за счет голосования в Европе и в США, где это было абсолютно без контроля, не было наблюдателей. А в самой Молдавии из 36 районов только 8 районов проголосовали за курс евроинтеграции. Поэтому результат провальный, конечно.

— Если мы будем говорить о дальнейших событиях, давайте дадим прогноз. Сейчас, видимо, Приднестровье, Гагаузию обвинят в том, что они насквозь пронизаны сепаратистскими настроениями. И эти сепаратистские настроения будут очень активно и очень жестко подавлять.

— Их уже активно жёстко подавляют. Если мы посмотрим на последние годы в молдавской политике, это драконовская цензура без преувеличения, это диктаторские методы подавления любого инакомыслия. То есть евроинтеграция навязывается тоталитарными методами. И то, что пытались сделать в рамках референдума, помимо того, что Санду пыталась немножко себе рейтинг поднять, позиционировать как европейский выбор, что не получилось в итоге, еще задача была, чтобы тихонечко протащить поправки к конституцию, где до сих пор закреплен нейтральный статус Молдавии. Так вот под соусом голосования на референдуме идея была в том, чтобы статус оттуда изъять. Поэтому и сейчас это будут стараться протащить, но выглядит это будет всё неубедительно.

— Пусть это будет выглядеть неубедительно, но если они это протащат, это означает ликвидация статуса Молдавии как нейтральной страны. Это означает, что туда приходят, наверное, военные НАТО, возможно, там будут военные базы. Это ликвидация статуса Приднестровья. Фактически ликвидация Приднестровья и жесткое давление на русскоязычное население. Так это надо понимать? То есть Молдавия становится частью недружественного пояса около России?

— Идея именно в этом заключается, и молдавское руководство нынешнее, оно давно уже проводит курс на слом тех договоренностей и международных соглашений, которые есть с Россией, в том числе в части пребывания российских миротворцев в Приднестровье, потому что это главная для них проблема. Неформальное втягивание Молдавии в НАТО происходит уже давно. Их задача - постепенно добиться вывода российских миротворцев. Но мы понимаем, что этот курс на слом тех мирных соглашений, которые сейчас проводятся молдавской властью, он приведет к тому, что российский контингент миротворческий, который там находится, может быть использован для того, чтобы защитить права граждан России, которых в Приднестровье, напомню, больше 220 тысяч. Поэтому это игра с огнем.

— Сейчас это всё видится как теория заговора, но вполне возможно, что через несколько лет мы увидим объединение Молдавии, вернее, вхождение в состав Великой Румынии.

— Такие попытки предпринимаются начиная с конца 80-х годов, потому что те власти молдавские, которые провозглашали суверенитет и независимость, они ведь и на уровне символов, и на уровне государственного курса, и государственного языка пропагандировали как раз таки вхождение в состав Румынии. Но до сих пор у них не получается, и мы видим сейчас по мнению граждан Молдавии, что большинство из них, опять же, если мы посмотрим внутри Молдавии, то это совершенно ясно, большинство не поддерживает этот курс такой вот оголтелой евроинтеграции и румынизации. Они хотят оставаться собой.