Стало известно число стран-участниц саммита БРИКС в Казани

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал число стран, которые примут участие в саммите БРИКС в Казани. По его данным, ожидается прибытие представителей 36 стран. Также будет присутствовать руководство 6 международных организаций.

Ушаков уточнил, что двадцать две страны-участницы будут представлены на высшем уровне. При этом российский лидер Владимир Путин выразил желание встретиться буквально со всеми лидерами государств, которые приедут в Казань.

По словам Ушакова, цикл бесед откроется встречей Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Во вторник в Казани состоятся переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафозой и встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.