Подземный опорный пункт Вооруженных сил Украины захватили бойцы группировки ВС России "Восток". Как сообщил Telegram-канал "Узел связи", штурмовики скрытно подобрались к опорнику на одном из участков фронта в Донецкой народной республике.

Подчеркивается, что техника не используется, чтобы не выдал шум мотора. Украинский опорный пункт представлял собой сеть подземных туннелей. Взять такое укрепление можно, лишь вступая в ближний бой.

Ранее сообщалось об оперативном окружении Селидово. Последняя дорога для эвакуации гарнизона ВСУ ведет на Покровск. Она уже полностью простреливается российскими войсками.