На запад движется практически стокилометровая линия фронта от Торецка до Курахова. Российские войска уничтожают украинские оборонительные рубежи и отодвигают противника от Донецка, Макеевки и Горловки. На этом участке нашему командованию удалось сформировать довольно мощный ударный кулак и начать наступление, не отвлекая резервы на террористические вылазки врага в Курской области.

По украинским солдатам в режиме нон-стоп, и днём, и ночью, наносят удары огнемётные системы. Авиация, танки, ствольная и реактивная артиллерия. Подготавливают плацдарм для подхода пехоты.

Появились кадры из населённого пункта Зоряное - это фактически пригород Курахово. Наши штурмовые отряды прошли всё село и противника не обнаружили. В центре Зоряного был установлен российский флаг. Сообщается, что уличные бои идут в Торецке.

В Горняке рядом с Артёмовском тоже. Селидово обходят с флангов и, по оценкам, ещё пару дней - и из города невозможно будет выехать на запад по дорогам. Только убегать по полям.

Гражданское население, ещё оставшееся в Селидове, сообщает о мародёрстве со стороны солдат ВСУ, которым приказ на отход киевское командование не даёт.

Медленно, но верно, посадку за посадкой, российские подразделения зачищают Курскую область. Отряды для штурма опорников противника закидывают на танках, боевых машинах пехоты и десанта. По позициям ВСУ ведётся непрерывный огонь, чтобы враг не мог даже головы поднять и попытаться подбить нашу бронетехнику.

Кадры, снятые в курской области с воздуха. Поняв, чем всё закончится, украинские подразделения спасаются бегством. Кому-то хватает места в бронеавтомобилях - можно сказать, повезло. Другие просто бредут пешком по полям в сторону украинской границы.