Грузовой самолет с экипажем из россиян сбит в Судане

Российские дипломаты в Судане проверяют сообщения о потерпевшем крушение грузовом самолете Ил-76Т. Посольство России в контакте с властями страны выясняет, действительно ли на борту были российские граждане.

Представители "Сил быстрого реагирования" ранее сообщили, что по ошибке сбили грузовой самолет на западе Судана. По их данным, в состав экипажа входили российские граждане. Подчеркивается: ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре, передает ТАСС.

Telegram-канал "Осташко! Важное", в свою очередь, уточняет, что сбит транспортный Ил-76Т с киргизской регистрацией. Это бывший украинский борт UR-CPS, перевозивший "Силам оперативной поддержки" оружие из ОАЭ. Предположительно, при крушении мог погибнуть российский пилот.