Запад предложил властям Грузии начать войну с Россией

Грузии предлагали начать войну с Россией. Разговор высокопоставленного чиновника одной из западных стран с экс-премьером Грузии Ираклием Гарибашвили пересказал в эфире грузинского телевидения почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

По словам Иванишвили, экс-премьер спросил, сколько дней, по представлению западных политиков, Грузия сможет продержаться против России. Ему ответили, что три-четыре дня. И ради этих трех-четырех дней вы уничтожаете Грузию?! – возмутился Гарибашвили.

Ему объяснили, что населения в стране – 3-4 миллиона, всех за эти дни не перебьют. Выжившие начнут партизанское движение в лесу. Запад им поможет, заверил чиновник грузинского экс-премьера, передает ТАСС.