Американские танки Abrams появились в Курской области

Американские танки Abrams замечены среди прочей техники ВСУ в Курской области. Как сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны", бронетехнику использовали при уничтожении домов в селе Новоивановка.

По данным военкоров, танк Abrams появился под прикрытием боевой машины пехоты Bradley, также американского производства. Обе машины использует 47-я механизированная бригада ВСУ, часть которой была переброшена с покровского на курское направление.

Отмечается, что зафиксирован первый случай применения американских танков в Курской области. Недавно ВС России уничтожили "Брэдли" из этого же батальона 47-й бригады. С августа российские войска уничтожили несколько британских танков Challenger 2 и немецких Leopard 2 в Курском приграничье.