Песков: Россия имеет свою позицию по реформе ООН

Москва давно выработала позицию по модернизации ООН. Однако это не простая тема, учитывая напряженные отношения в мировой политике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позиция России, по словам представителя Кремля, заключается в следующем: в частности, в Совете безопасности ООН должны быть представлены и другие страны, помимо постоянных участников. Это Бразилия, Индия и государствах Африки, сказал Песков в интервью Life.

Чтобы решить этот вопрос, нужно достичь консенсуса. Это очень сложный процесс - тем более в нынешней ситуации, когда, мягко говоря, многие страны в Совбезе находятся "в раздрае", сказал Песков. Представитель Кремля не исключил, что реформа ООН станет одной из тем беседы президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем на саммите БРИКС в Казани.