Предвыборная кампания в США скатилась до уровня "сам дурак" и при чем здесь кошатница Тейлор Свифт

Хлеба и зрелищ! Собственно всё, чего ждет публика. Запасайтесь поп-корном. Точнее, фаст-фудом, развлечений хоть отбавляй. Стоило Дональду Трампу выйти на пару часов в ресторан быстрого питания и нажарить картошки, как эта дичь быстро стала новостью номер один.

"Я люблю работать. Люблю смотреть на хорошую работу. И я думаю, неуместно, когда кто-то пишет, что она вовсю работала в Макдаке", - заявил Трамп.

Плевок в сторону конкурента Камалы Харрис. Недавно сообщили, что она якобы когда-то жарила картошку в ресторане быстрого обслуживания и была страшно близка к народу. Факты не подтвердились. Трамп показал, кто на самом деле народный герой и готов накормить страну.

Предвыборная кампания в США проходит под лозунгом "Сам дурак!" Конкуренты пытаются уличить друг друга во лжи, обвинить в глупости и неспособности руководить великой страной.

"Избиратели задают извечный вопрос: в каком возрасте ещё можно быть президентом? Трампу - 78. Он на три года моложе Байдена".

Вопрос отличный. Избиратели 4 года подряд задавали вопрос: а Байден до конца срока вообще дотянет или сыграет в ящик? Дотягивает пока, но в таком состоянии, что лучше бы ушел за кулисы. В борьбе за голоса стесняться вообще не принято.

"И вы знаете, что президент Джимми Картер проголосовал досрочно".

Бывший президент Джимми Картер, которому исполнилось 100 лет, последние полтора года находится на попечении в хосписе. Как он сделал осознанный выбор, не совсем понятно. Но героя из него сделали.

Над концертом Тэйлор Свифт баннер радостный парит. Певица нехорошо отзывалась о Дональде Трампе. Тот ответил, запустив аэроплан над стадионом Майами. Надпись на банере: "Готова к этому, кошатница?" Тэйлор Свифт ранее опубликовала пост в соцсети, поддержав Камалу Харрис и назвав себя бездетной кошатницей. Америку снова делают великой с помощью жареной картошки, полуживых персонажей и лозунга "Сам дурак!"

Не зря Илон Маск говорит: "Марионетку Байдена заменили на марионетку Камалу". В действительности всё не так как на самом деле.