Небензя: Киев делает ставку на вовлечение НАТО в прямой конфликт с Россией

Зеленский терпит очевидное поражение на поле боя, поэтому делает ставку на вовлечение НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом в понедельник, 21 октября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

Небензя отметил, что членство Украины в НАТО в любом территориальном виде абсолютно неприемлемо для РФ и не может быть частью мирных договорённостей. Он добавил, что "План победы" Зеленского не содержит даже намёка на долгосрочное урегулирование конфликта.

Также, по словам дипломата, страны Запада искусственно поддерживают обсуждение темы Украины в Совбезе ООН.