В Южной Корее заговорили об отправке военных на Украину

Власти Южной Кореи обсуждают отправку вспомогательного персонала на Украину в качестве одного из ответов на гипотетическое появление военнослужащих Корейской народной армии в зоне специальной военной операции. Об этом в понедельник, 21 октября, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников агентства Newspim, речь идет об отправке на Украину контингента из профильных разведчиков и специалистов по военной тактике КНДР, которые "могли бы участвовать в допросах или помогать с переводом в случае, если северокорейские солдаты попадут в плен на Украине".

Как уточняет Yonhap, власти в Сеуле могут начать с увеличения невооруженной поддержки и, в зависимости от уровня сотрудничества между Россией и Северной Кореей, перейти к поставкам летального вооружения в Киев.

Ранее президент России Владимир Путин намекнул Сеулу о необходимости перестать помогать Украине. Политик предупредил, что "если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий".

При этом президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинил Москву и Пхеньян в провокациях против обеспечения безопасности и мира. В ответ в Северной Корее подчеркнули, что "ладить с соседними странами — это совершенно естественно и нормально".