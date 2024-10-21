Американские разведслужбы передали Венгрии информацию о том, что группа молодых людей в интернете обсуждает "проведение акции" в ближайшие дни. Злоумышленники приобретают для этого оружие.

Как сообщили в пресс-службе венгерского правительства изданию Telex, целью злоумышленников должны были стать "охраняемые лица", конкретные фамилии и должности не называют.

Венгерские компетентные ведомства и Контртеррористическая служба уделяют этому предупреждению особое внимание с учетом "международных событий последних месяцев, когда несколько ведущих политиков подверглись нападению со стороны вооруженных людей".

Венгрия в глазах большинства соседей по Европе — это "enfant terrible" с ее отказом слепо следовать санкционной антироссийской политике и попытками добиться дипломатического урегулирования конфликта Москвы и Киева. Восхищение за миротворческие усилия выразил премьеру Венгрии глава кабмина Словакии Роберт Фицо, оправившись после покушения.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, несмотря на "общий настрой европейских государств на милитаризацию".