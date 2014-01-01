Членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России и не может быть предметом мирных договорённостей. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул: Москва готова развивать добрососедские отношения с нейтральной и внеблоковой Украиной, как это было до госпереворота в 2014 году. Однако обезумевший лидер киевского режима сознательно втягивает страну в пучину ядерного апокалипсиса, предавая при этом национальные интересы. В так называемом "плане мира" Зеленский заявляет о готовности распродать остатки природных богатств Украины без предусмотренного конституцией референдума.

"Просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой, а не опосредованный конфликт с ядерной державой. Он по-прежнему убеждён, что Запад должен выработать вмести с ним некий план-ультиматум и затем навязать его России. Чем объясняется подобный расчёт, кроме как регулярным употреблением сильнодействующих наркотических средств, сказать трудно", - заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.