Пресс-служба ответила на слухи о беременности хозяйки Wildberries Татьяны Ким

Накануне, 21 октября, Татьяна Ким появилась на мероприятии, которое организовал известный артист Егор Крид. Певец решил запустить собственную линию косметических средств, часть которых будет продаваться как раз на Wildberries. На светской тусовке отметилось множество знаменитостей, однако повышенное внимание привлекла именно Татьяна Ким.

Сеть облетели фотографии и видео хозяйки "ягодок", на которых заметен округлившийся живот. Телеграм-СМИ немедленно распространили новость о восьмой беременности Татьяны Ким. Однако в пресс-службе Wildberries опровергли эту информацию. Якобы всему виной плохой ракурс и облегающий наряд, передает телеграм-канал "Светские крошки LIVE".

Напомним, что со своим супругом Татьяна Ким со скандалом разошлась несколько недель назад. Именно благодаря Владиславу Бакальчуку стало известно о проблемах в семье. Тот выступил с публичным заявлением, будто компанию хотят отобрать чужие люди, а Татьяна якобы находится под их влиянием и чуть ли не пленница. Однако Ким не только опровергла эту информацию, но даже отказалась от фамилии супруга.