Певица Алсу показала лицо сына

У певицы Алсу от бизнесмена Яна Абрамова трое детей: дочки Сафина и Микелла и сын Рафаэль. И если старших наследниц артистка не скрывала от публики, часто публикуя в социальных сетях фотографии и видео с ними, то наследника певица по какой-то причине от глаз общественности оберегала. Алсу предпочитала не показывать ребенка, а если и демонстрировала его на фотографиях, то лицо старалась закрывать. По этому поводу в Сети даже поползли самые разные слухи.

Но теперь исполнительница перестала прятать единственного сына. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Алсу опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Рафаэлем, причем на снимке даже видно его лицо. Оказалось, что мальчик носит очки.

"Мой главный зритель, которого я ждала больше все. Первый раз на мамином концерте", - объявила важную новость Алсу.

Напомним, что на днях в столичном Доме музыки состоялись два сольных концерта певицы. Поддержать артистку и спеть с ней дуэтом явились Александра Панайотов, Лев Лещенко, Эмин Агаларов и другие. Отметим, что концерты имели оглушительный успех. Говорят, все это на фоне недавно прошедшего развода Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым.