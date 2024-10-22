Российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, нанеся удар в Сумской области.

Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Российская армия атаковала неприятеля авиационной бомбой в районе населенного пункта Басовка.

Кроме того, удары были нанесены в районе базы отдыха "Металлург", где расположились переброшенные из-под Винницы боевики, а также по складу с боекомплектами для БПЛА в районе аэродрома Михайловка и по бывшему химическому складу в Ахтырке.

Накануне в Минобороны России заявили, что потери ВСУ с начала августа на курском направлении превысили 25 тысяч человек.