Вучич объяснил, почему не приедет на саммит БРИКС в Казани

Президент Сербии Александр Вучич не примет участия в саммите БРИКС в Казани, поскольку еще до приглашения его рабочий график был сформирован — изменить его не получится.

Как рассказал сербский лидер в эфире Радио и телевидения Сербии, он уже договорился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, главой кабмина Греции Кириакосом Мицотакисом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Вучич заявил, что "был очень честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее". Президент Сербии также заверил, что "даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны".

Ранее Александр Вучич внес поправки в декларацию в поддержку Украины, принятую по итогам саммита стран Юго-Восточной Европы. Коррективы касались пункта о введении санкций против России — в новой редакции страны не обязаны, а просто призываются согласовывать свои действия с мерами ЕС.

До этого Вучич предупредил, что Сербия не станет "троянским конем" России в Евросоюзе — не будет продвигать в блоке интересы Москвы после вступления в него. Президент Сербии подчеркивал, что необходимо выстроить взаимное доверие в Европе.