В России планируется сократить количество парковок у жилых домов

Правительство России с 2026 года намерено ввести гибкое нормирование количества машино-мест на участках под многоэтажную застройку. Это означает, что количество парковок около жилых домов может уменьшиться.

Как пишут во вторник, 22 октября, "Известия", Министерство строительства внесло на рассмотрение кабмина дорожную карту по совершенствованию парковок в интересах развития системы общественного транспорта. Она предполагает широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса.

В соответствии с документом министерства строительства, внутренних дел и транспорта подготовят корректировки в нормативно-правовые акты для "гибкого нормирования парковочных мест" рядом с жилыми комплексами. Плотность и геометрические параметры машино-мест должны меняться в зависимости от объектов капитального строительства и дорог.

Тем временем в Москве запустили тестирование динамического тарифа на платную парковку. Если свободных мест на парковке почти нет, цена будет обычной для этой зоны. Если же машиноместа освобождаются, цена будет снижаться вплоть до нулевого значения.

Парковки в столице предусмотрены и для велотранспорта. В апреле в городе появились 10 новых бесплатных крытых парковок. Фактически это перехватывающая стоянка для двухколесного транспорта — можно на время оставить свой велосипед или самокат и пересесть, например, на автобус.