Задержаны подозреваемые в покушении на бывшего зампреда правительства Ингушетии

Правоохранительные органы задержали предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиев.

Подозреваемые доставлены в следственные органы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Покушение на 58-летнего бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского района Подмосковья. Алихаджиев провожал гостей, когда неизвестный выстрелил в него четыре раза, а после скрылся. Чиновника доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Шерип Алихаджиев ранее занимал должность заместителя председателя правительства Ингушетии. Последние годы работал помощником одного из депутатов Госдумы.