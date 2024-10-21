У продюсера Харви Вайнштейна обнаружили рак

Сообщается, что продюсер Харви Вайнштейн узнал о своем смертельно опасном диагнозе еще в начале октября, но информация об этом "просочилась" в СМИ только сейчас. Его официальный представитель высказал возмущение относительно того, что конфиденциальные данные муссируются на весь мир, и отказался от комментариев, передает Page Six.

Напомним, что в конце июля Харви Вайнштейна госпитализировали с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Его положили в больничное отделение тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке, где он отбывает наказание за преступления на сексуальной почве.

Отметим, что у 72-летнего продюсера множество хронических заболеваний: диабет, высокое кровяное давление, стеноз позвоночного канала, жидкость в сердце и легких и многие другие.

Харви Вайнштейн, скорее всего, проведет за решеткой остаток жизни. Продюсера лишили свободы на 23 года ее в 2020 году. Вайнштейну приписывают сексуальные домогательства в отношении более чем 80 актрис и манекенщиц. А в феврале прошлого года ему "накинули" еще 16 лет. Такое решение вынес суд в Лос-Анджелесе, где рассматривали эпизод об изнасиловании, побоях и пытках Вайнштейном итальянской модели. Инцидент произошел 11 лет назад, имя женщины не называется.