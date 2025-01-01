Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в следующем году

Минпросвещения объявило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы России.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно предложению ведомства, минимальные баллы ЕГЭ по русскому языку – снижены с 45 баллов до 42, по математике, физике, химии и биологии - 39 баллов, по обществознанию - увеличены с 40 до 42, по информатике - 44 балла, по истории - 35 баллов, по литературе и географии - 40 баллов, по иностранному языку - 30 баллов.

Ранее в Минпросвещения определились с датами проведения ЕГЭ в 2025 году. Основной период планируется провести с 23 мая по 4 июля. Про досрочный и дополнительный периоды можно прочитать тут.