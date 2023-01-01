Отец Филиппа Киркорова заявил, что не может ходить

У отца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова обнаружились осложнения на фоне проблем с сердцем. На одном из недавних медицинских осмотров певец пожаловался, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. По его словам, он плохо себя чувствует, а ноги сильно отекают. В настоящее время артист передвигается только с опорой на трость, отмечает телеграм-канал SHOT.

В результате Бедросу Киркорову провели процедуру очистки крови для улучшения общего состояния. Сейчас он находится дома на амбулаторном лечении под присмотром близких.

Отметим, что за состоянием 92-летнего отца Филиппа Киркорова следят кардиолог, невролог, психиатр и другие специалисты. Ранее ему запретили водить автомобиль, потому что он принимает препараты, которые несовместимы с вождением и другими занятиями, требующими высокой концентрации внимания.

Отметим, что не так давно отец поп-короля отечественной эстрады только выписался из больницы. В клинику артист угодил в конце августа из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что Бедроса Киркорова госпитализировали и прооперировали, чтобы проверить состояние установленного в 2023 году кардиостимулятора.