Москвича обвинили в госизмене и попытке примкнуть к террористам

Жителю Москвы Владиславу Соседко предъявили обвинение в рамках расследования уголовного дела о покушении на госизмену, а также попытке вступить в запрещенные в России террористические организации. Об этом во вторник, 22 октября, рассказали в правоохранительных органах.

Как сообщает ТАСС, в одном из мессенджеров обвиняемый изъявил желание участвовать в боевых действиях в составе легиона "Свободы России" и "Русского Добровольческого Корпуса" (запрещенные в России террористические организации), которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины.

Однако довести преступный умысел Соседко не успел и был задержан силовиками. Суд отправил его под домашний арест, расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала жителя Шадринска Курганской области. Он передавал данные о российской армии Министерству обороны Украины, причем на контакт с ним вышел по собственной инициативе.

В Запорожской области поймали шпиона — он был завербован неустановленным сотрудником Службы безопасности Украины. По заданию куратора мужчина собирал и передавал через мессенджер сведения о подразделениях ВС России, которые использовались в ущерб безопасности нашего государства.