Госдеп пригрозил "закрутить гайки" против экспорта российского СПГ

Американские власти продолжат "закручивать гайки" в отношении экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Такое заявление сделал во вторник, 22 октября, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

По словам чиновника, которого цитирует Bloomberg, "наша цель в случае с Россией проста: уменьшить доходы, которые она получает от своих нефтяных и газовых ресурсов".

Пайетт отказался "спекулировать о будущих санкциях", однако заверил, что "мы очень, очень внимательно наблюдаем за тем, куда направляются попавшие под санкции российские грузы".

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Наряду с этим Лондон ввел рестрикции в отношении российской газовой компании АО "Русгаздобыча".

Тем временем Совет ЕС учредил новые рамки ограничительных мер в отношении России, объяснив свое решение тем, что это "ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом".