ВСУ атаковали Энергодар

Украина атаковала беспилотниками объекты инфраструктуры Энергодара и приближенную к Запорожской АЭС территорию.

В результате атаки погиб один человек, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Местных жителей попросили переместиться в укрытия.

"В городе отсутствует электроснабжение. Предварительно, один погибший", – написал он в своем Telegram-канале.

Как стало известно ТАСС, погибший – сотрудник автозаправки, где в результате атаки неприятеля загорелась газовая цистерна. Настоящее время пожар потушен.

В пресс-службе ЗАЭС уточнили телеканалу "Звезда", что угрозы для станции нет.