Певицу Глюкозу в странном состоянии задержали в московском аэропорту

На Наталью Чистякову-Ионову (настоящее имя Глюкозы) обратили внимание сотрудники полиции аэропорта Шереметьево. Полицейские предположили, что популярная исполнительница находилась в состоянии наркотического опьянения. Тогда они предложили артистке пройти медицинское освидетельствование, но та отказалась.

В результате на певицу был составлен протокол по административной статье 6.9. Чистякову-Ионову доставили в суд, где ее признали виновной и оштрафовали на пять тысяч рублей. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у исполнительницы несовершеннолетних детей, передает телеграм-канал Baza.

Напомним, что Глюкозу заподозрили в употреблении запрещенных веществ еще летом. Она крайне странно вела себя на сцене в Красноярске. Певица трогала себя за интимные места и разговаривала заплетающимся языком. Тогда разразился скандал, а позже появилась информация, будто артистку отправили на реабилитацию.

После лечения от зависимостей певица, по некоторым данным, оставила в райдере коньяк Hennessy XO и снизила ценник за выступление в два раза — до 2,5 миллиона рублей. А еще якобы пообещала организаторам исполнять старые хиты на закрытых вечеринках, несмотря на протесты продюсера Максима Фадеева.