МИД России напомнил про риск прямого столкновения с США

Риск прямого столкновения России и Соединенных Штатов в нынешних условиях нельзя недооценивать. Такое заявление сделал во вторник, 22 октября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как подчеркнул дипломат в интервью сербской газете Politika, "мы действительно находимся на низшей точке за многие десятилетия", а потому к рискам прямого столкновения Москвы и Вашингтона нельзя относиться легкомысленно.

Москва рассчитывает, что Вашингтон уловит сдерживающий сигнал, который закладывается в работу над модификацией ядерной доктрины России, заявил Рябков.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя утверждение Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину ударом по центру Москвы, подчеркнул: "На такие слова есть только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару".

При этом Рябков отмечал, что стоит вопрос о том, идет ли речь о геополитическом противостоянии или вооруженном. Это уже "зависит от американцев", причем "комплексно, со всех точек зрения".