Муж Блиновской стал снайпером в зоне СВО

Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей завершил прохождение курса обучения на снайпера и уже успел отработать в этом качестве под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник, 22 октября, рассказали информированные источники.

По словам собеседников Mash, после завершения обучения Алексею Блиновскому выдали снайперскую винтовку Драгунова. В ближайшее время мужчина может снова отправиться в расположение одной из бригад ВС России.

Ранее сообщалось, что Блиновский, который вместе с женой проходит по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, не должен был надолго покидать регион, где ведется следствие, но уехал на СВО. В результате его объявили в федеральный розыск, следователи пришли в воинскую часть, к которой приписал Блиновский. Однако в конечном счете было решено разрешить ему остаться на службе.

В июне сообщалось, что поступил приказ на перевод Блиновского. Мужчина перешел в штурмовое подразделение одной из мотострелковых бригад, отправившись воевать под Красногоровку.