Россиянина задержали за агентурное сотрудничество с СБУ

Сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Крыма за агентурную работу на Службу безопасности Украины (СБУ).

Россиянин по собственной инициативе связался с украинской разведкой и общался с ней через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal. СБУ дала ему задание извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов, которые впоследствии будут использоваться агентурной сетью в Крыму.

Злоумышленник извлек из тайника несколько сим-карт, часть из них перепрятал, а остальные оставил у себя по месту жительства в ожидании дальнейший указаний СБУ. За выполнение поручения он получил деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". В настоящий момент задержанный заключен под стражу.

На прошлой неделе в Крыму задержали 23-летнюю шпионку. Она собирала информацию о местонахождении пунктов размещения ВС России в Херсонской области. Данные передавались куратору через соцсети.