Болгар врезала Малахову после обнародования компромата: "Ток-шоу со сплетнями — не мой уровень"

Накануне, 21 октября, новый выпуск шоу Андрея Малахова был посвящен личной жизни Ирины Болгар. Женщина называет себя матерью троих детей Павла Дурова. В качестве доказательств она в соцсетях регулярно публикует фотографии и видео, на которых запечатлен миллиардер то с ней, то с детьми. Малахов же выяснил, о чем на самом деле предпочитает не распространяться Ирина Болгар. Речь идет о ее родственниках.

Редакторы программы выяснили, что Ирина из интеллигентной питерской семьи. Ее отец математик, а мать - профессор философии, у нее есть старшая сестра Марина. И если родители Болгар умерли, то журналистам удалось добраться до Марины. Она сообщила, что не связывается с Ириной уже больше десяти лет.

"Я не общаюсь, она со мной не общается. В детстве нормальная была. Почему в ссоре? Ничего она не объяснила, просто заблокировала и все. Сейчас за Иру мне крайне стыдно", - призналась Марина.

Кроме того, стало известно, что Ирина судится со сводным братом за имущество отца. Кстати, могила ее родителя, говорят, совершенно запущена, на ней возвышается покосившийся крест.

Меж тем Ирина Болгар уже отреагировала на резонансный выпуск шоу Андрея Малахова. Она подчеркнула, что не давала комментарии программе, потому что низкого мнения о ее качестве.

"Мне это не интересно. Ток-шоу со сплетнями — не мой уровень. Я давала многочасовые интервью New York Times, Le Monde, Le Parisien, Liberation, Politico и предоставляла им доказательства фактов, которые я излагаю", - заявила Болгар News.ru.