КНДР ответила на обвинения в отправке войск на Украину

Обвинения, звучащие из Южной Кореи и с Украины, в якобы отправке северокорейских солдат для участия в украинском конфликте ничем не обоснованы и не доказаны. На это указал во вторник, 22 октября, представитель Северной Кореи при ООН.

Дипломат из КНДР назвал обвинения "беспочвенными слухами", заявив, что отношения Пхеньяна с Москвой являются "законными и основанными на сотрудничестве".

Посольство России в Сеуле, в свою очередь, подчеркнуло, что сотрудничество между Россией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

Спикер Кремля Дмитрий Медведев ранее призвал не бояться партнерства России и КНДР. Политик подчеркнул, что Северная Корея является близким соседом и партнером России, а потому "мы развиваем наши отношения во всех областях, и это наше суверенное право".

Однако власти Южной Кореи обсуждают отправку вспомогательного персонала на Украину. Источники уверяют, что в Сеуле могут начать с увеличения невооруженной поддержки и, в зависимости от уровня сотрудничества между Россией и Северной Кореей, перейти к поставкам летального вооружения в Киев.