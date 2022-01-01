Крупнейшее политическое событие: В Казани стартует саммит БРИКС

В Казани сегодня стартует трехднёвный саммит БРИКС - крупнейшее политическое событие мирового масштаба. Лидеры и представительные делегации из нескольких десятков государств намерены сверить часы по важнейшим международным вопросам. И договориться об углублении взаимовыгодного сотрудничества. В столицу Татарстана уже прибыли Владимир Путин, президент ЮАР, премьер-министры Индии и Эфиопии. На месте работает наша съёмочная группа.

Аэропорт Казани принимает один правительственный борт за другим. 36 стран, из них 22 представлены на высшем уровне. Красная ковровая дорожка, рота почетного караула и традиционный чак-чак. Который эфиопскому премьеру Абийю Ахмеду явно пришелся по вкусу.

Пожалуй, еще никогда к саммиту БРИКС не было такого внимания со стороны мирового сообщества. Организация укрепляет свои позиции на международной арене. И это - самый наглядный итог российского председательства. В Казань уже прибыл премьер-министр Индии. Его самолет пилоты украсили флагами двух стран.

Жест "намасте" - символ особого признания и благодарности. Ждут на саммите также президентов ЮАР, Турции и Египта. Председателя КНР, Генсека ООН и главу Нового Банка развития БРИКС – важного финансового института организации.

Казань в дни проведения саммита стала мировой политической столицей. Мероприятия проходят по всему городу. Здесь, в ЭКСПО, делегаты соберутся завтра. В городской ратуше идут последние приготовления к неформальному обеду. Наконец, высоких гостей Владимир Путин принимает в Кремле. Белокаменном. Казанском. Расположен он на высоком холме, так что лидеры наверняка смогут полюбоваться живописными панорамами центра города. Но это, если, конечно, время найдется. Ведь переговоры Путин проведет с каждым лидером. Это, особо подчеркнули в Кремле, личная инициатива нашего президента. А еще характеризует то, насколько Россия ответственно подошла к организации саммита. Только за этот год присоединиться к БРИКС пожелали 23 страны! Среди них - Белоруссия, Вьетнам, Малайзия, Венесуэла. БРИКС сегодня - это почти половина жителей нашей планеты, которые производят четверть мирового ВВП. А по паритету покупательной способности в совокупности обогнали даже страны Большой семёрки. Те, понятно, нервничают…

"США сами в этом виноваты. В 2022 году они ввели санкции против российского финансового сектора. А проще сказать, украли российские резервы. И другие страны, включая таких гигантов как Китай и Индию, подумали: дело плохо. Мы можем быть следующими. Поэтому важность БРИКС так стремительно возрастает", - рассуждает Скотт Риттер, бывший офицер разведывательных войск США.

А ведь это не антизападный альянс, а, как неоднократно подчеркивали сами участники, просто "не-западный". И не только, кстати, географически. Скорее, ценностно.

"Появление БРИКС перетряхивает старый миропорядок во главе с НАТО и его военной дипломатией. Поэтому западные страны либо замкнутся в себе и их все более провоенной риторике, и это приведет их к концу, либо же страны, как Франция, протянут руку БРИКС и перейдут к диалогу", - говорит Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты".

Тем более что и БРИКС к диалогу открыта, но на основе взаимного уважения. Именно в год российского председательства предстоит официально закрепить термин "государство – партнер".