Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

О благоустройстве центра Москвы рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. Так, в этом году по просьбам жителей обновили спортивные и детские площадки в "Усадьбе Трубецких" в Хамовниках. Улучшили и зону для выгула собак.

На территории школы при Алексеевском монастыре на Верхней Красносельской улице заменили асфальтовое покрытие, освещение, а также обустроили место для проведения торжественных линеек.

Преобразилось и пространство перед зданием ТАСС. На Тверском бульваре разместили новые стенды с медиаэкранами, на которых проводят цифровые выставки. А на Делегатской улице благоустроили территорию Музея декоративного искусства.