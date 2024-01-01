Минсельхоз опроверг риск дефицита сливочного масла

Российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом. Об этом во вторник, 22 октября, рассказали в Министерстве сельского хозяйства России.

Как уточнило ведомство, с января по август 2024 года отечественные производители выпустили 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что примерно соответствует уровню 2023 года.

При этом ни в Минсельхоз, ни в Национальный союз производителей молока не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что цены на сливочное масло в России за август и сентябрь выросли на 7,9%, а с начала 2024 года — почти на 18%. Вице-спикер Борис Чернышов попросил Министерство экономического развития установить предельно допустимую розничную цену на этот продукт.

При этом начальник Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерина Головкова рассказала, что процесс импортозамещения продовольствия в России завершен: в наших магазинах в полной мере представлены отечественные продукты, причем население имеет к ним доступ.