Счет идет на дни: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Льва Сочнева

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о 12-летнем Льве Сочневе из Санкт-Петербурга. Мальчик борется со смертельным заболеванием - ювенильным миеломоноцитарным лейкозом. Это редкий случай - поломка 7-й хромосомы. Лев уже перенес курс мощной химиотерапии, множество тяжёлых процедур. Но болезнь не отступает. Мальчику срочно необходимы: пересадка костного мозга, препараты поддерживающей терапии, а также оплата активации донора. Стоит всё это - больше 4 миллионов рублей. У семьи таких денег нет, поэтому родители просят помочь всех неравнодушных.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Льва. Чтобы помочь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лечение нужно начинать уже сейчас. Время идёт не на месяцы, а на дни.

- Бледность - это признак того, что гемоглобин?

- Анемия, скорее всего, присутствует. После химиотерапии.

Сероглазый красавец Лев слушает разговор мамы с врачом с достоинством. На голове – ни волоса, на лице - ни кровинки. Мальчик держится, как самый сильный мужчина. В процедурном кабинете тоже вида не показывает. На самом деле ему очень больно, и кошки на сердце скребут. Какие уколы, капельницы, химиотерапия и инвалидность, когда у него дома столько кубков и медалей.

Много наград за победы в соревнованиях по баскетболу и карате. А ещё Лёва - гордость физико-математического лицея. Тем страшнее трагедия, которая остановила его путь к вершине. Бежал-бежал, набирая скорость. И вдруг сейчас: горькие таблетки.

Жуткий диагноз полностью изменил жизнь всей семьи. Всё произошло этим летом перед соревнованиями по футболу. Лёва сдал необходимые анализы. Вскоре, родителям поступил тревожный звонок.

"Педиатр позвонил и сказал, что показатели крови говорят о том, что у него, возможно, очень серьезное заболевание", - вспоминает мама Алина Сочнева.

Начались многочисленные обследования. Оказалось, что у Лёвы редкое заболевание – поломка седьмой хромосомы. Из-за этого страшный диагноз - ювенильный миеломоноцитарный лейкоз – ещё опаснее. Мальчик погибнет, если не начать лечение прямо сейчас.

"Злокачественные клетки - они не только в костном мозге, но и в лимфоузлах, в органах: в печени, селезенке. И это заболевание достаточно быстро прогрессирует", - говорит Полина Кожокарь, врач-гематолог "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой".

Врачи делают всё возможное. Мама старается не плакать, папа поддерживает морально. Да и друзья о Лёве не забывают.

"Они ему передают письма, поделки. Чтобы он чувствовал, что не одинок", - говорит папа Петр Сочнев.

Лёва не рассказывает, что изменения в его состоянии - катастрофические.

"Вялость, повышенная утомляемость, анемия. И он стал абсолютно зависим от трансфузий. То есть, если ранее переливания эритроцитов, тромбоцитов происходили раз в неделю, то они стали происходить на ежедневной основе практически", - говорит мама.

Позади - курс мощной химиотерапии, который Лёва стойко перенёс. Впереди - главный бой со смертельной болезнью.

"Получается, чтобы это не вернулось, мне нужно сделать трансплантацию", - говорит Лев Сочнев.

"Если трансплантация не будет проведена в кратчайшие сроки, то в ближайшее время может произойти возврат - пролиферативного синдрома. И клетки начнут опять активно делиться и поражать органы, лимфоузлы", - говорит врач Полина Кожокарь.

Чтобы спасти жизнь мальчика, нужно оплатить активацию донора, пересадку костного мозга и сопроводительную терапию. Сумма такого лечения огромная - больше четырех миллионов рублей! Семья оплатить её не в силах. Единственная надежда - на неравнодушных людей.

"Мне бы хотелось очень сильно, чтобы операция, которая очень нужна моему ребенку экстренно, она произошла. И чтобы Лёва победил её, обязательно выздоровел и вернулся к прежней жизни", - говорит мама мальчика.

Мальчик очень верит, что ему помогут. И подарят главное - жизнь.

Помощь Льву нужна срочно. Лечение необходимо начать как можно скорее, ведь у мальчика смертельно опасная болезнь, которая прогрессирует. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет - жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Льва Сочнева, программа 2130