Синие волосы и глаза-щелочки: появилось фото Глюкозы в зале суда

Скандал с участием певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) набирает обороты. Появились новые подробности задержания артистки в измененном состоянии в столичном аэропорту.

Сообщается, что певица прилетела в Москву в ночь на понедельник, 21 октября. Чистякова-Ионова, говорят, вышла из самолета уже в невменяемом состоянии. Около двух часов ее заметили полицейские в Шереметьево. По словам сотрудников, у Глюкозы оказалось подозрительно искривлено лицо, певица была очень неустойчива, отмечает телеграм-канал SHOT. Правоохранители остановили артистку. Запаха алкоголя от нее не было, поэтому сотрудники сделали вывод о наркотиках. Предложение пройти медосвидетельствование Наталья отвергла.

В результате Глюкозу задержали. Сегодня, 22 октября, суд оштрафовал ее на пять тысяч рублей.

В Сети распространилась фотография Чистяковой-Ионовой, сделанная в зале суда. На снимке хорошо видно, что у артистки пряди выкрашены в синий цвет, а глаза - щелочки. Наталья появилась в зале в лаконичном черном наряде.