Страны БРИКС могут стать неуязвимыми для санкций

Страны БРИКС будут неуязвимыми для санкций при ослаблении доллара и снижения зависимости от него.

Такое мнение выразила газета The New York Times (NYT). Многие участники БРИКС рассматривают объединение как "геополитическую страховку" от непредсказуемого поведения США.

Поэтому сейчас участники объединения ищут альтернативные источники финансирования и делают ставку именно на экономику.

Тем не менее, в настоящий момент между участниками БРИКС пока нет четкого согласия относительно того, что может заменить доллар.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по формированию системы международных расчетов. При этом российский лидер подчеркнул, что Россия не проводит намеренную политику дедолларизации - это не наша страна отказалась от расчетов в долларах.