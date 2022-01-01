Сергей Собянин рассказал, как в Москве увековечили память футболиста Льва Яшина

Сегодня, 22 октября, свой юбилей отметил бы известный на весь мир голкипер Илья Яшин. Ему исполняется 95 лет. В честь единственного вратаря - обладателя "Золотого мяча" названо немало объектов в Москве, напомнил мэр столицы Сергей Собянин.

В частности, его именем названа улица в районе Некрасовка. Родной для Яшина стадион "Динамо" и Футбольная академия на его базе также носят имя выдающегося футболиста. На территории исторического стадиона "Красный Октябрь" есть памятная доска, напоминающая о том, что здесь Лев Иванович начинал свою карьеру. Кроме того, в его честь установлены два памятника у стадиона "Динамо" и на Аллее Славы олимпийского комплекса "Лужники", а также мемориальные доски — на двух московских домах.

Напомним, что Лев Яшин стал олимпийским чемпионом в 1956 году, в 1960-м - чемпионом Европы. Он - единственный в истории футбола вратарь, удостоенный приза лучшему игроку мира "Золотой мяч" (получил награду в 1963 году). Лев Яшин скончался 20 марта 1990. Его вдова Валентина Яшина умерла в 2022 году. Пара состояла в браке с 31 декабря 1954 года.