Кабмин выделил почти 500 млрд рублей на льготную ипотеку

Правительство России дополнительно выделило 446,9 миллиарда рублей на субсидирование программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека" и "Льготная ипотека".

Как сообщается в Telegram-канале кабмина, 142 миллиарда направят на субсидирование "Семейной ипотеки", 35,1 миллиарда предусмотрены для реализации "Дальневосточной и арктической ипотеки", еще около 269,8 миллиарда рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках "Льготной ипотеки".

Необходимость выделения дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, подчеркнули в правительстве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее рассказал, что кабмин выделит 6,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для жителей российских сел, в том числе на сельскую ипотеку. Средства выделяют, "чтобы люди могли погашать ранее взятые займы без риска столкнуться с повышением процентных ставок".

В августе Мишустин сообщал о востребованности семейной ипотеки: льготным кредитованием воспользовались свыше 3 миллионов семей. Хорошим подспорьем для многодетных родителей является и единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.