Представленный киевским режимом "план победы" является "началом политического пути, на котором надо взять на себя ответственность за помощь Украине в долгосрочной перспективе". Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

По мнению французского политика, западным донорам Украины пора задуматься об обеспечении Киева средствами неядерного сдерживания, чтобы "предотвратить новую российскую агрессию".

Лекорню подчеркнул, что эта тема требует обсуждения "уже сейчас", при этом он отметил, что однажды Украина возобновит диалог с Россией, сообщает ТАСС.

Тем временем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что обезумевший лидер киевского режима сознательно втягивает страну в пучину ядерного апокалипсиса, предавая при этом национальные интересы.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что считает провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия. Он предупреждал, что Москва не допустит "ни при каких обстоятельствах" появление такого оружия у Киева.