Песков подтвердил прибытие Путина в Казань

Российский лидер Владимир Путин уже находится в Казани, где во вторник, 22 октября, начинает свою работу саммит БРИКС. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что никаких изменений в графике президента нет, все идет по плану и "президент уже в Казани", сообщает ТАСС.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал совершенно очевидным то, что "не все страны мира заинтересованы в успехе казанского саммита". Тем не менее, "представительство, в том числе африканских стран, весьма весомое".

При этом президент Сербии Александр Вучич в Казань не приедет. Политик объяснил, что еще до приглашения на саммит БРИКС у него были достигнуты договоренности о встречах. Кроме того, "мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны".