Кремль: Сотрудничество БРИКС не направлено против доллара

Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего, включая доллар США и другие валюты. Такое заявление сделал во вторник, 22октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, сотрудничество членов БРИКС "преследует основную цель - обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате", сообщает РИА Новости.

Комментарий Пескова последовал за публикацией The Economist о том, что Путин на предстоящем саммите БРИКС в Казани намеревается придать объединению дополнительный вес, призвав его построить новую глобальную систему финансовых платежей. Это, по версии журнала, помогло бы России и дружественным ей странам "разгромить доминирование доллара".

Российские власти продолжают курс на отказ от американского доллара в расчетах с дружественными государствами. Например, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что расчеты в рублях и юанях между Россией и Китаем составляют уже более 90%.